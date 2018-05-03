Ещё
Налоговики опровергли сведения о 4-рублевой задолженности Дурова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Налоговики опровергли сведения о 4-рублевой задолженности Дурова 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Налоговая служба опровергла сведения о том, что основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров задолжал около 4 рублей по налогу на имущество.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что налоговики направили по месту регистрации Дурова в Приморском районе требование погасить долг по налогам. Речь шла о сумме в 4 рубля 23 копейки, выставленной по трем счетам. Издание "Фонтанка" сообщило, что погасило долг Дурова, чтобы «не отвлекать его от сражения с Роскомнадзором».
В УФНС по Санкт-Петербургу РИА Новости заявили, что задолженность по налогу на имущество физических лиц у Павла Валерьевича Дурова отсутствует, никаких претензий ему не предъявлялось. Между тем сам Дуров уже четыре года не живет в России.
В середине апреля Роскомнадзор через суд добился блокировки Telegram в России. Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и помогают террористам, которые активно пользуются Telegram. Также Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы. Потом появилась информация о том, что из-за блокировки оказались недоступны «ВКонтакте», "Яндекс", Twitter, Facebook и «Одноклассники». 30 апреля в Москве прошел митинг против действий Роскомнадзора.
Вести.Ru: последние новости
Глава Минкомсвязи: Viber может постичь судьба Telegram Мессенджер Viber после сбоев восстановил работу в России Время двигаться дальше: глава WhatsApp покидает свой пост
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину800
В Сирии разбился российский истребитель177
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка74
Еще один мессенджер заблокируют в России202
Пока вы спали: 103 года строгого режима24
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение