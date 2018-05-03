Facebook сделает из фотографий виртуальные миры

В рамках второго дня конференции F8 Facebook представила множество новинок. Среди них — экспериментальная функция, которая позволяет преобразовать плоские, двумерные фотографии и видео в захватывающие 3D-миры.

Отмечается, что компания использует технику машинного обучения и то, что она называла «точечно-облачной реконструкцией». Пользователи смогут надеть VR-гарнитуру и оказаться в том самом месте, где были сделаны фотографии. Посетители называют данную демонстрацию одной из самых потрясающих на F8.

Кроме того, как заявили представители социальной сети, теперь пользователи Facebookмогут «плюсовать» и «минусовать» комментарии, тем самым влияя на порядок, в котором они появляются под сообщениями.