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31% россиян не поддерживают передачу властям личной переписки граждан в мессенджерах
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31% россиян не поддерживают передачу властям личной переписки граждан в мессенджерах 

Авторадио 2 часа назад
Фото: The Village
Это следует из опроса «Левада-центра». Как пишет газета «Коммернсант», полностью поддерживают эти требования лишь 17% опрошенных. Опрос проводился сразу после начала блокировки на территории России Telegram, то есть после 16 апреля.
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