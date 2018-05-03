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ФНС обновляет данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в режиме реального времени
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ФНС обновляет данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в режиме реального времени 

Время бухгалтера 2 часа назад
Записи из ЕГРЮЛ и ЕГРИП обновляются на сайте ФНС спустя несколько часов после того, как изменения внесут в базу данных.
Раздел сайта ФНС, содержащий онлайн-сервисы, является одним из самых востребованных на веб-странице налоговиков. С помощью этого раздела можно получить информацию из госреестров. В прошлом году сайт для этих целей использовали больше 377 млн человек.
Для госорганов разработана отдельная система взаимодействия между ведомствами, а для юрлиц и физлиц специалисты ФНС создали отдельные сервисы, например: «Узнай ИНН» или «Риски бизнеса».
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