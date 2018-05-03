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Viber может попасть под раздачу
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Viber может попасть под раздачу 

News.ru 35 минут назад
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не исключил того, что мессенджер Viber могут затронуть меры блокировки в случае, если у ФСБ возникнут проблемы с получением ключей шифрования.
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