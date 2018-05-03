Ещё
Никифоров отказался комментировать слухи об отставке главы Роскомнадзора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Никифоров отказался комментировать слухи об отставке главы Роскомнадзора 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров не стал комментировать информацию в СМИ об отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова, заявив, что это в компетенции премьера.
"Я не хотел бы это комментировать. Если председатель правительства примет такое решение — я напомню, что руководители служб назначаются решением председателя правительства, — то кадровые решения никогда не комментировались и не комментируются", — сказал Никифоров в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся на прошлой неделе слухи о возможной отставке Жарова из-за ситуации вокруг Telegram.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.
Никифоров также не стал отвечать на вопрос, установлен ли у него VPN.
РИА Новости: последние новости
Минкомсвязи переадресовало к ФСБ вопрос о возможной блокировке Viber В ОБСЕ призвали пересмотреть решение о блокировке Telegram в России В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне в толпе прогремел взрыв95
Полномочия Медведева передадут Кудрину288
В центре Москвы произошла драка со стрельбой21
Банки начали переводить деньги на карты по-новому35
Крым совершил рывок вперед95
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение