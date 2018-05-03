Никифоров отказался комментировать слухи об отставке главы Роскомнадзора

"Я не хотел бы это комментировать. Если председатель правительства примет такое решение — я напомню, что руководители служб назначаются решением председателя правительства, — то кадровые решения никогда не комментировались и не комментируются", — сказал Никифоров в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся на прошлой неделе слухи о возможной отставке Жарова из-за ситуации вокруг Telegram.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon Google , Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.

Никифоров также не стал отвечать на вопрос, установлен ли у него VPN.