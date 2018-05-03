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Сервис Google Pay стал доступен для клиентов банка «Агророс»
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Сервис Google Pay стал доступен для клиентов банка «Агророс» 

Банки.ру 39 минут назад
Держатели платежных карт Visa банка «Агророс» получили возможность подключить сервис Google Pay. Об этом сообщили в банке, напомнив, что Google Pay — это новое название широко используемого сервиса Android Pay. Зарегистрировав свою карту Visa в приложении Google Pay для смартфонов на операционной системе Android, клиенты могут с помощью телефона оплачивать покупки в магазинах, на сайтах и в приложениях.
Чтобы расплатиться через Google Pay, не нужно заполнять онлайн-формы или помнить реквизиты банковской карты — достаточно несколько раз прикоснуться к экрану телефона, подчеркивают в банке.
Пользоваться Google Pay можно по всему миру — везде, где принимается бесконтактная оплата. Некоторые магазины предлагают пользователям Google Pay особые бонусы. На главной странице приложения можно увидеть список последних трансакций, ближайших магазинов и доступных бонусов.
В «Агроросе» также обращают внимание на то, что «платежные и личные данные в Google Pay надежно защищены. При оплате продавцу передается не номер карты, а специальный зашифрованный номер».
Сервис Google Pay поддерживается на устройствах с ОС Android версии 4.4 и выше, без root-доступа.
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