Более миллиона маршрутизаторов уязвимы к обходу аутентификации

Более миллиона маршрутизаторов уязвимы из-за ошибки, которая помогает обойти аутентификацию. Баг можно проэксплуатировать путем модификации URL-адреса в адресной строке браузера, что позволит получить удаленный доступ к уязвимым устройствам.

Чтобы использовать недостаток, злоумышленнику нужно всего лишь добавить «?images/» в конец веб-адреса любой страницы конфигурации маршрутизатора, это позволит обойти страницу входа и получить полный доступ к роутеру.

Поскольку команды ping и traceroute работают с привилегиями «root», злоумышленник может также запустить и другие команды.

Информацией об этой уязвимости поделились специалисты VPNmentor, оказалось, что под угрозой миллионы устройств, установленные в домах пользователей.

Вьетнаме. На момент написания этого материала в поисковике Shodan насчитывается 1,06 миллионов уязвимых маршрутизаторов. Половина уязвимых маршрутизаторов находится в сети Telmex в Мексике , остальные находятся в Казахстане

Эксперты опубликовали видео, подтверждающее наличие данной бреши: