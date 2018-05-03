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Более миллиона маршрутизаторов уязвимы к обходу аутентификации
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Более миллиона маршрутизаторов уязвимы к обходу аутентификации 

Anti-Malware.ru 54 минуты назад
Более миллиона маршрутизаторов уязвимы из-за ошибки, которая помогает обойти аутентификацию. Баг можно проэксплуатировать путем модификации URL-адреса в адресной строке браузера, что позволит получить удаленный доступ к уязвимым устройствам.
Чтобы использовать недостаток, злоумышленнику нужно всего лишь добавить «?images/» в конец веб-адреса любой страницы конфигурации маршрутизатора, это позволит обойти страницу входа и получить полный доступ к роутеру.
Поскольку команды ping и traceroute работают с привилегиями «root», злоумышленник может также запустить и другие команды.
Информацией об этой уязвимости поделились специалисты VPNmentor, оказалось, что под угрозой миллионы устройств, установленные в домах пользователей.
На момент написания этого материала в поисковике Shodan насчитывается 1,06 миллионов уязвимых маршрутизаторов. Половина уязвимых маршрутизаторов находится в сети Telmex в Мексике, остальные находятся в Казахстане и Вьетнаме.
Эксперты опубликовали видео, подтверждающее наличие данной бреши:
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