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Под Воронежем пользователь «ВКонтакте» поплатился рублём за публикацию запрещённой песни
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Под Воронежем пользователь «ВКонтакте» поплатился рублём за публикацию запрещённой песни 

Вести Воронеж 1 час назад
Мужчина опубликовал композицию, внесённую в список экстремистских материалов. В Воронежской области оштрафовали 23-летнего парня, разместившего на своей странице в «ВКонтакте» запрещённую песню. Инцидент произошёл в Рамонском районе, сообщает пресс-служба местного суда. Композицию, внесённую в список экстремистских материалов, нашли сотрудники полиции. И вынесли парню, управлявшему ей, протокол об административной ответственности за массовое распространение запрещённого контента. Молодой человек сразу после этого удалил песню. Также в ходе разбирательств он полностью признал за собой вину, поэтому дело закончилось для него лишь штрафом в тысячу рублей.
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