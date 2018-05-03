Cambridge Analytica окончательно уничтожена

Компания Cambridge Analytica сворачивает деятельность в Великобритании США , сообщает EuroNews.

О причине можно было догадаться, это расследование обстоятельств использования компанией личных данных пользователей Facebook. Вследствие этой утечки нанесён непоправимый репутационный ущерб и потеря клиентов.

Уточняется, что руководство Cambridge Analytica подало уведомление о прекращении деятельности в Великобритании.

Для американских же представительств процедура банкротства будет проводиться в суде Нью-Йорка . Сотрудникам американских предписано сдать служебные пропуска в незамедлительном порядке.

Компанию обвиняют в использование личных данных более, чем 50 миллионов пользователей для разработки алгоритма анализа их политических предпочтений и потенциального влияния на их голоса.

За такие действия, по данным Wall-street journal, компания получила 15 миллионов долларов во время выборов США-2016.