ЧМ-2018 вызовет повышенную активность хакеров

Microsoft, Visa. Чемпионат мира по футболу в России вызовет повышенную активность хакеров, говорится в отчете Positive Technologies. Так, в последнее время стал популярен фишинг, эксплуатирующий тему ЧМ-2018: пользователю сообщают, что его заявка выиграла в лотерее FIFA, и просят оплатить участие в ней, чтобы получить доступ к его банковской карте, пишет «Коммерсант». Это самый массовый спам на тему ЧМ-2018, подтверждает старший спам-аналитик "Лаборатории Касперского" Мария Вергелис, по такой же схеме рассылались мошеннические сообщения о денежных выигрышах в лотереях от имени крупных компаний: Coca-Cola

Кроме того, мошенники часто заражают вредоносными приложениями популярные сайты. При заходе на такой сайт браузер пользователя считывает код, который перенаправляет его по вредоносной ссылке. Одновременно могут создаваться копии сайтов банков, чтобы получить данные банковской карты. В ходе ЧМ-2018 хакеры могут скомпрометировать сервис идентификации болельщиков ("паспорт болельщика"), чтобы заблокировать проход на стадион или осложнить перемещение между спортивными объектами, предупреждают в Positive Technologies.

Более 70 миллионов атак совершается только на государственные ресурсы России из-за рубежа. Ситуация сейчас чудовищная. Могу назвать ее кибербеспределом

ЦБ уже объявил, что с фишинговыми сайтами по продаже билетов на ЧМ-2018 будет бороться Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) в рамках партнерства с FIFA.

В частности, ФинЦЕРТ будет инициировать блокировку таких сайтов в доменах.ru,.su и.рф. Вероятно, также появится много фишинговых сайтов, связанных с предложением авиабилетов и фейковых акций с отелями и съемом дешевого жилья, прогнозирует старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Андрей Костин . Это могут быть поддельные сайты Booking.com, Airbnb и других популярных сервисов, рассчитанные в основном на иностранных болельщиков.