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Дошпионились: аналитическая компания, использовавшая личные данные с Facebook, обанкротилась
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Дошпионились: аналитическая компания, использовавшая личные данные с Facebook, обанкротилась 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Скандально известная британская компания «Кембридж Аналитика» объявила о банкротстве. Об этом сообщается в пресс-релизе на ее официальном сайте. В компании пояснили — скандал, который произошел в марте, отпугнул практически всех партнеров и клиентов.
Тогда выяснилось, что «Кембридж Аналитика» использовала данные десятков миллионов пользователей Фейсбука, напоминает телеканал «Россия 24». Аналитики изучали предпочтения людей и, опираясь на них, разрабатывали политическую рекламу, в том числе и для предвыборной компании Дональда Трампа.
Британцы также активно использовали взятки и компромат, повлияв на ход более чем 200 выборов в разных странах мира.
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