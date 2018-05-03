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Цена месячной подписки на Xbox Game Pass может вырасти с июня
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Цена месячной подписки на Xbox Game Pass может вырасти с июня 

DTF.RU 40 минут назад
Фото: DTF.RU
Пока дело касается нескольких европейских стран.
Пользователь Reddit с ником cpHOG опубликовал на сайте скриншот сообщения от службы Xbox Live, в котором его уведомляют об увеличении цены на месячную подписку Xbox Game Pass.
Другие пользователи поддержали тред, подтвердив, что тоже получали такие сообщения. Так, в Польше цена увеличится с 29 (около 8 долларов США) до 40 злотых (~ 11 долларов США), а в Швеции с 79 SEK до 99 SEK. На данный момент новостей из британского региона и других, более «значимых», стран Союза, не поступало, но похоже, что это затронет все страны с ценой подписки ниже 10 €.
В настоящий момент пользователи Xbox One могут приобрести месячную подписку на Xbox Game Pass по цене 30 ₽. Акция продлится до 8 мая.
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