Apple заявила о массовой поломке в iPhone 7 и 7 Plus

Речь идет только об устройствах, которые работают на операционной системе iOS 11.3 и выше.

Пользователи iPhone 7 и 7 Plus обнаружили сбои в работе микрофона после обновления до версии операционной системы iOS 11.3 и выше. В Apple признали серьезные недоработки, сообщает портал AKKet со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что во время звонка и при использовании приложений владелец гаджета не может использовать функцию микрофона, что значительно затрудняет использование смартфона. В частности, некоторые пользователи пожаловались на отключение микрофона прямо во время совершения звонка, в том числе и через мессенджеры.

В Apple заверили, что разработчики уже работают над устранением данной проблемы. Компания посоветовала попробовать перезагрузить iPhone, если это не поможет — то обращаться в сервисный центр, где проведут ремонт, даже если телефон уже не на гарантии.