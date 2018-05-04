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Apple подтвердила проблемы с микрофоном iPhone 7 и 7 Plus
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Apple подтвердила проблемы с микрофоном iPhone 7 и 7 Plus 

iPhones.ru 35 минут назад
Фото: iPhones.ru
Apple подтвердила проблемы с микрофоном iPhone 7 и 7 PlusПосле поступления десятков жалоб от пользователей iPhone 7 и 7 Plus, ругающих американскую компанию за некорректную работу микрофона, Apple официально признала наличие данной проблемы.
Во внутреннем документе, адресованном авторизованным сервисным центрам, описывается ситуация, в которой пользователи могут столкнуться с двумя багами:
— во время разговора иконка переключения на внешний динамик неактивна
— во время разговора по FaceTime, телефонных звонках или видеочатах не работает микрофон
Представителям сервисных центров (АСЦ) рекомендуют порекомендовать обратившимся с данной проблемой владельцам iPhone 7 и iPhone 7 Plus отключить Bluetooth-гарнитуры и любые сопряженные беспроводные аудиоаксессуары для выяснения проблемы.
Если иконка динамика по-прежнему остается серой (неактивной), то представитель АСЦ обязан выполнить диагностику. При возникновении проблем на экране тестера (доступен в сервисных центрах) появится сообщение «устройство не может обнаружить док-станцию» или «аксессуар не поддерживается».
Даже если на iPhone 7 или 7 Plus прошла гарантия, Apple распорядилась считать случай гарантийным. Впрочем, будут ли в сервисных центрах выполнять ремонт бесплатно или нет, компания не уточняет.
По данным Apple, случай не массовый и дефект встречается «на единичных устройствах».
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