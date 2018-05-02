Как создать снимок всего приложения или веб-страницы в iOS

iOS 11 привнесла несколько заметных улучшений по части создания скриншотов. Тем не менее одну из ожидаемых функций мы так и не получили. Речь идет о возможности делать снимок всей области экрана. Впрочем, благодаря разработчикам сторонних приложений, такая возможность появилась.

Заходим в App Store. Нажимаем на поиск и ищем в магазине приложение «Tailor». Эта программа позволяет «склеить» несколько скриншотов в один, причем делает это в автоматическом режиме.

Делаем несколько последовательных скриншотов в нужной нам программе/веб-странице. Оставляем 5-10% места с прошлого скриншота, чтобы избежать грубой «склейки».

Открываем наше приложение. После автоматического распознания программа покажет нам результат.

Единственное — при создании скриншота будет накладываться «водяной знак». Убрать его, как и рекламу, можно за 229 рублей. Решать, стоит ли оно того, конечно, вам.