Чего ждать от Google I/O 2018. Android P, новый материальный дизайн, Android Things и другое

В конце февраля Google анонсировала проведение очередной конференции Google I/O. Мероприятие состоится c 8 по 10 мая в Калифорнии, стоимость посещения — 1150 долларов. Сегодня разберём главные темы выступления и слухи о новых решениях компании.

Android P Самая очевидная часть программы — Android P. Ключевым нововведением обновлённой системы станет навигация с помощью жестов. Теперь для просмотра запущенных приложений не нужно будет нажимать отдельную кнопку. Его заменит свайп вверх с нижней части экрана — по аналогии с iPhone X. Это ускорит работу со смартфоном и сделает её более интуитивной.

Также источники сообщают о функции «Slice». Что именно она будет делать — непонятно. Известно лишь о «появлении контента из установленных приложений» во время набора текста. Вопросов значительно больше, чем ответов.

Напоследок инсайдеры напоминают об «Avocado». За этим кодовым именем скрыта новая функция Google Assistant, которая связана с календарём.

Google Assistant

Как сообщают журналисты 9to5google, также стоит рассчитывать на существенный апдейт голосового ассистента. Подробности отсутствуют.

Material Design 2 Команда Google представит новую дизайнерскую философию, которая уже успела поселиться в обновлённом Gmail. Если говорить обобщённо, второе поколение Material Design подразумевает наличие белого пространства, скругленных иконок, ярких цветов и нового шрифта.

Android TV девайс

Google может анонсировать новое устройство, которое несколько раз появлялось в утечках. Девайс уже получил сертификацию в FCC, 2 ГБ оперативной памяти и процессор Amilogic S905X. За производство отвечает китайский производитель.

Android Things

В конце 2016 Google провела ребрендинг операционной системы Интернета вещей, а в прошлом месяце — показала версию для разработчиков. Возможно, на следующей неделе нас ждёт ещё один важный анонс.

Google Photos

Сотрудники уделят внимание Google Photos во второй день презентации. Программа получит важные обновления. Эксперты также не исключают создание платформы для разработчиков.

Другие мелочи

Также ждём презентацию смарт-дисплеев со встроенным Google Assistant, сервиса YouTube Music, который наверняка заменит Google Play Music, и игровой сервис под кодовым именем «Yeti».

Подробности узнаем скоро. Обсудить возможные анонсы можно в телеграм-чате AndroidInsider.