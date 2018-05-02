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Apple пойдет по миру из-за Apple Maps
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Apple пойдет по миру из-за Apple Maps 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Apple запустила сотни автомобилей с панорамными камерами для сбора картографических данных с целью совершенствования Apple Maps. Это следует из материалов официального сайта компании. Полученная информация ляжет в основу обновлений для навигационного сервиса, которые будут публиковаться постепенно.
При всей своей скрытности и тяге к секретности, Apple публикует полный перечень городов и населенных пунктов с указанием дат, где будут появляться ее автомобили. На данный момент маршрутный лист Apple ограничивается только США и Великобританией, однако есть надежда, что вскоре сбор данных будет производиться и в России.
В этом году Apple заключила партнерское соглашение с отечественным картографическим сервисом «2ГИС» с целью наполнения Apple Maps данными о заведениях и организациях в 290 городах России. Эти данные включают в себя сведения о местоположении заведений, их фотографии и отзывы посещающих их гостей.
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