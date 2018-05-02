Как настроить фильтр для неизвестных отправителей iMessage в iOS

Не все пользователи знают, но стандартные средства iOS позволяют ограничить нежелательные сообщения или рекламу, получаемые по iMessage. Впервые эта функция появилась еще в iOS 8.3, но широкой огласки данная опция так и не получила. Как включить ее и что это даст — сегодня в нашей статье.

Заходим в «Настройки», находим пункт меню «Сообщения». Пролистываем до опции «Фильтрация по отправителю» и включаем ее. Затем переходим в «Сообщения», и мы увидим новые вкладки:

Контакты и SMS — сюда будут попадать все iMessage-сообщения от контактов и проверенных Apple ID.

Неизвестные — все сообщения от неизвестных отправителей отныне будут попадать в данную вкладку.

Кроме того, теперь уведомления о получении нового сообщения будут приходить только от проверенных отправителей из списка контактов. К сожалению, похожей настройки для SMS Apple не предусмотрела, поэтому единственный вариантом «фильтрации» в этом случае будет блокировка нежелательного абонента.