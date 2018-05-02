Ещё
Как настроить фильтр для неизвестных отправителей iMessage в iOS
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как настроить фильтр для неизвестных отправителей iMessage в iOS 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Не все пользователи знают, но стандартные средства iOS позволяют ограничить нежелательные сообщения или рекламу, получаемые по iMessage. Впервые эта функция появилась еще в iOS 8.3, но широкой огласки данная опция так и не получила. Как включить ее и что это даст — сегодня в нашей статье.
Заходим в «Настройки», находим пункт меню «Сообщения». Пролистываем до опции «Фильтрация по отправителю» и включаем ее. Затем переходим в «Сообщения», и мы увидим новые вкладки:
Контакты и SMS — сюда будут попадать все iMessage-сообщения от контактов и проверенных Apple ID.
Неизвестные — все сообщения от неизвестных отправителей отныне будут попадать в данную вкладку.
Кроме того, теперь уведомления о получении нового сообщения будут приходить только от проверенных отправителей из списка контактов. К сожалению, похожей настройки для SMS Apple не предусмотрела, поэтому единственный вариантом «фильтрации» в этом случае будет блокировка нежелательного абонента.
Apple Insider: последние новости
Роскомнадзор случайно сломал Viber вместо Telegram В Facebook обсуждают возможность перехода на платную подписку Apple выпустила iTunes в магазине для Windows 10
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста186
Доллар стремительно растет183
Российский флот испугал НАТО242
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию536
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»152
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение