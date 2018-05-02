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Скоро Apple Pay появится в Украине, Польше и Норвегии
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Скоро Apple Pay появится в Украине, Польше и Норвегии 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Скоро Apple Pay появится в Украине, Польше и НорвегииУже несколько лет Apple активно развивает собственную платежную систему Apple Pay. Она была запущена в октябре 2014 года. В 2016 сервис добрался до России, а сегодня количество подключенных к Apple Pay стран насчитывает более 25.
Сегодня Тим Кук поделился приятной новостью для жителей Украины, Польши и Норвегии. По заверению СЕО, Apple Pay появится в этих странах «в ближайшие месяцы».
Точных сроков Тим Кук не назвал. Учитывая активное наступление Google Pay (так, сервис уже работает в Украине), Apple придется поднажать.
Сейчас же на территории вышеназванных стран можно оплачивать покупки с помощью айфона или Apple Watch, но при условии, что в распоряжении есть карта, выпущенная банком страны, в которой работает Apple Pay.
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