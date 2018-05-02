Доступ в соцсети предлагают строго ограничить

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин стал автором законопроекта, которым предлагается предоставлять доступ в соцсети для россиян только через сайт госуслуг и не более чем на три часа в день. Несовершеннолетним депутат Анохин предлагает запретить доступ в соцсети из образовательных, медицинских и иных организаций.

В пояснительной записке к законопроекту сказано: «Назрела необходимость защиты граждан от угрозы неадекватного восприятия действительности из-за перехода от реального общения к общению в социальных сетях и иных сетевых сообществах в сети Интернет. Участились случаи использования сетевых сообществ в противоправных целях, особенно с использованием возможностей разрушительного воздействия виртуального общения на психику несовершеннолетних. Условием такой противоправной деятельности становится анонимность участников сетевых сообществ в сети Интернет».

Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов считает законопроект очень неоднозначным.

— С одной стороны, проблемы интернет-зависимости и неправомерного использования интернета имеют место. Это глупо отрицать. С другой стороны, решать эти проблемы запретами и указиками — идиотизм, — считает эксперт. — Закон, если его примут, работать не будет.

Как пояснил Кузнецов, любой человек, желающий анонимности, может зарегистрировать аккаунт в соцсети на свою бабушку. Причем она об этом никогда не узнает.

— К тому же я не могу представить, что администрация соцсетей станет ограничивать время пребывания пользователей. Наоборот, она имеет прямой интерес, чтобы пользователи «сидели» там как можно дольше, — пояснил эксперт. — И если российские власти не смогли справиться с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым , то уж с «Фейсбуком» они и подавно не сладят.

Подобные законопроекты, если их принять, лишь усугубляют ситуацию правового нигилизма, считает эксперт.

— Один неработающий закон создает почву для нарушения остальных. Поэтому давайте не совершать глупости, ставя барьеры, которые легко обойти, — пояснил Игорь Кузнецов.