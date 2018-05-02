Google и Fitbit объединились для создания эталонного фитнес-трекера

Google и Fitbit объединились для работы над эталонным фитнес-трекером, который должен определить будущее носимой электроники, передает Economic Times со ссылкой на официальных представителей Fitbit. Совместный проект позволит компаниям задействовать свои лучшие наработки для создания продукта, интересного самой широкой аудитории.

«Работа с Google дает нам возможности для расширения нашего бизнеса, позволяя охватить максимум потребителей, а также усовершенствовать продукт, который мы предлагаем нашим клиентам и системе здравоохранения в целом, — сказал Джеймс Парк, генеральный директор Fitbit. — Это сотрудничество должно определить будущее медицинских услуг, предлагаемых носимой электроникой».

Сообщается, что разработкой аппаратной части будущего трекера займется Fitbit, в то время как на Google ляжет ответственность за создание программного обеспечения. Одной из отличительных особенностей будущего продукта станет поддержка Healthcare API, позволяющего синхронизировать данные о состоянии здоровья пользователя с его электронной медицинской картой.

Совместный проект Google и Fitbit является взаимовыгодным начинанием для обеих компаний. Google так и не смогла превратить свою ОС для носимых устройств в ультимативное решение, которым бы хотелось пользоваться всем, а Fitbit, несмотря на любопытные идеи, не осилил их продвижение и, как следствие, сдал свои позиции, потеряв место лидера.

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