Пресс-секретарь Медведева посоветовала установить VPN и объяснила это троллингом

В своей публикации Костенко рассказала, что не получает сообщения в Telegram, и попросила не писать ей в этот мессенджер. «Поставь VPN! Это просто. Да и работает он почти все время», — написала ей Тимакова.

Позднее журналист Олег Кашин разместил в Facebook карточку «Медиазоны» с цитатой пресс-секретаря премьера. «Господи, уже и потроллить депутата чуть-чуть нельзя», — ответила Тимакова Кашину.