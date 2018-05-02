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Пресс-секретарь Медведева посоветовала установить VPN и объяснила это троллингом
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Пресс-секретарь Медведева посоветовала установить VPN и объяснила это троллингом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова посоветовала депутату Госдумы Наталье Костенко установить VPN для обхода блокировки Telegram. Соответствующий комментарий она оставила под постом Костенко, который она позднее удалила. Скриншот переписки опубликовал Telegram-канал Daily Storm.
В своей публикации Костенко рассказала, что не получает сообщения в Telegram, и попросила не писать ей в этот мессенджер. «Поставь VPN! Это просто. Да и работает он почти все время», — написала ей Тимакова.
Позднее журналист Олег Кашин разместил в Facebook карточку «Медиазоны» с цитатой пресс-секретаря премьера. «Господи, уже и потроллить депутата чуть-чуть нельзя», — ответила Тимакова Кашину.
Многотысячный митинг против ограничения доступа к Telegram прошел в Москве 30 апреля, в Санкт-Петербурге — 1 мая. Поводом для этого стало решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования для чтения переписки пользователей. В рамках блокировки Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов, принадлежащие в том числе Google, Amazon, Microsoft. В качестве замены Telegram чиновники предлагали использовать ICQ или «ТамТам».
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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