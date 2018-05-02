Итоги первого дня конференции Facebook F8: Oculus Go, обновления Facebook, Instagram и WhatsApp

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг провел презентацию в честь первого дня конференции Facebook F8 для разработчиков. Темами презентации стали обновления в Facebook, Instagram и WhatsApp, а также новая VR-гарнитура Oculus Go. Расскажем обо всем подробнее.

Facebook

В социальной сети появится функция для знакомств. Она получила название Dating Home. Она будет опциональной, и ее можно будет активировать, нажав на иконку в виде сердца в приложении Facebook. Марк Цукерберг сообщил, что функция рассчитана на поиск долгих и серьезных отношений, а не для мимолетных знакомств.

Другая новая функция, Watch Party, позволяет наслаждаться контентом совместно с друзьями, комментируя увиденное в прямом эфире. Кроме того, в Facebook появятся голоса «за» и «против» и изменится способ отображения комментариев к публикациям.

Сторонние разработчики получат доступ к Stories в Facebook и Instagram. К примеру, вы сможете добавить песню из Spotify к своим Stories.

А еще Facebook представила функцию для поиска доноров крови. Теперь в социальной сети можно будет зарегистрироваться в качестве донора.

Instagram

Приложение другой социальной сети, которая принадлежит Facebook, получит обновленный раздел с рекомендациями, но это не самое главное. Главное — это функция видеочата. Мы сможем совершать видеозвонки в Instagram.

Как уже было сказано выше, мы сможем добавлять материалы в Stories из других приложений и сервисов. Добавив песню в Stories, вы даете друзьям возможность найти ее в другом сервисе. Также разработчики смогут создавать свои AR-фильтры.

Messenger

Приложение Facebook Messenger получит новый дизайн и камеру с функцией дополненной реальности. Появится ночной режим, динамические эффекты в окне диалога и настраиваемые чаты. Кроме того, появится встроенная функция перевода. На данный момент мы не знаем, какие языки будут поддерживаться.

WhatsApp

Поговорили и о растущей безопасности в WhatsApp. Странно, но незадолго до конференции основатель WhatsApp Ян Кум покинул компанию по причине ослабления безопасности его продукта. Цукерберг упомянул его на презентации и поблагодарил за работу.

А если говорить о новом, в WhatsApp появится групповой видеочат и поддержка стикеров от сторонних разработчиков. Самое важное — Facebook решила адаптировать WhatsApp для бизнеса. Новые функции позволят компаниям с большим удобством работать с большим объемом сообщений.

Oculus Go Новая VR-гарнитура Oculus Go поступила в продажу в первый день конференции. Она стоит 199 долларов, а все посетители конференции получат ее в качестве подарка. Стоит полагать, что она станет значительно более популярной, чем уже имеющаяся гарнитура от Oculus, которая стоит 399 долларов и требует мощного ПК для работы.