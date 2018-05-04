В Messenger Kids можно указать время, удобное для общения

В декабре 2017 года компания Facebook предложила приложение Messenger Kids для пользователей, возраст которых меньше 13 лет. Теперь программа получила так называемый «режим сна», позволяющий родителям заблокировать переписку для детей в указанный промежуток времени. Это помешает детям отвлекаться во время занятий.

Сервис Messenger Kids на удивление получил с момента запуска огромное количество критики — пользователи считают, что подрастающее поколение до определенного возраста вовсе не должно иметь доступ к технологиям. Правда, есть и те, кто считает, что дети найдут и другой инструмент для общения, а в Messenger Kids они будут защищены от преследователей и не смогут хранить секреты от родителей.

Изменить настройки нового режима очень просто — в этом родителю поможет основное приложение Facebook. Нужно зайти в профиль ребенка и выбрать разные настройки для основных дней недели и выходных. Там же позволяется одобрить или запретить контакты, доступные для общения через «детский» мессенджер.