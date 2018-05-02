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Историю в Facebook можно будет «очистить»
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Историю в Facebook можно будет «очистить» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Реальное время
Аналог кнопки «Очистить историю» теперь появится и в Facebook, сообщает телеканал «360».
Аналог кнопки «Очистить историю» теперь появится и в Facebook. Об этом сообщил создатель социальной сети Марк Цукерберг на своей странице.
По его словам, вдохновение для создания такой опции Цукерберг черпал в обычном браузере.
"В вашем веб-браузере есть простой способ очистить cookie-файлы и историю. Идея в том, что множеству сайтов требуются для работы cookie-файлы, но у вас все равно должна быть возможность очистить историю по своему желанию. Мы тоже создаем нечто подобное для Facebook", — сказал он.
Таким образом, у каждого пользователя социальной сети появится возможность удалить все данные о том, на какие ссылки он кликал и чьи страницы посещал.
"Эта возможность позволит вам увидеть, какие сайты и приложения присылают нам информацию, когда вы ими пользуетесь, удалить эту информацию из своего аккаунта, а также отключить дальнейшее сохранение подобных данных", — говорится в сообщении пресс-службы Facebook.
Однако в Facebook подчеркнули, что для создания такой функции потребуются месяцы.
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