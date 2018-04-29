Ещё
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайт с информацией о защите от ВИЧ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайт с информацией о защите от ВИЧ 

Newsru.com 29 апреля 2018
Фото: Newsru.com
Проект о здоровье и семейных взаимоотношениях для ЛГБТ «Парни Плюс» получил уведомление от Роскомнадзора о включении в реестр запрещенных сайтов. Сайт «отрицает семейные ценности», объявили в РКН. Запретил его суд в Алтайском крае решением, о котором создателей сайта не уведомляли до того, как прошли сроки подачи апелляции, отмечает
"Дождь"
В интервью радиостанции
"Эхо Москвы"
один из авторов сайта Евгений Письменный рассказал, что сайт был создан 12 лет назад двумя представителями сексуального меньшинства, которые были инфицированы ВИЧ: «Сайт посвящен в целом здоровью, наибольшее внимание уделяется здоровью гомосексуальных мужчин».
По его словам, в уведомлении от Роскомнадзора сообщается, что на сайте «размещена информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, признанная запрещенной на территории РФ». Запрещен сайт был решением Бурлинского районного суда Алтайского края от 26 января 2018 года. Создатели сайта отмечают, что не знали о судебном решении, поэтому пропустили сроки подачи апелляции.
"Мы рассказывали и освещали все новейшие достижения: лечение, то какие есть лекарства, куда надо обратиться, где можно получить психологическую помощь, какие сервисы есть в России. Сайт не принадлежит какой-то организации. Сайт на протяжении многих лет работал за счет работы волонтеров из разных стран", — отметил Письменный.
30 марта Роскомнадзор внес сайт Gay.ru в реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию, по решению Алтайского райсуда села Белый Яр республики Хакасия. Основания те же — «размещение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, признанной запрещенной на территории РФ».
Newsru.com: последние новости
В Санкт-Петербурге проходит акция против блокировки Telegram Петербургский депутат предлагает пускать в соцсети только через "Госуслуги" и на три часа в день Telegram организует запуск бумажных самолетиков в поддержку "цифрового сопротивления"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США начали военную операцию в Сирии239
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию133
Военные корабли НАТО вошли в Черное море298
Грузия определилась с российской политикой44
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину121
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение