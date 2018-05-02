Как улучшило Honor 7X обновление до Oreo?

Как уже было широко известно, до очередной версии операционной системы начали обновлять Honor 7X. Благодаря обновленному программному обеспечению, рассматриваемый популярный смартфон средней ценовой категории поможет возвращать уже удаленные пользователем фотографии и видео. Впрочем, список новых функций смартфона не исчерпывается только этим.

Как и ожидалось, смартфоны Honor 7X начали получать долгожданное обновление до версии операционной системы Android 8.0 Oreo. Этот девайс среднего класса относится к числу достаточно популярных умных телефонов. Более подробно особенности обновления рассматриваемого девайса были рассмотрены Космином Василе (Cosmin Vasile) на страницах ресурса phonearena.com.

Новые функции и возможности Honor 7X с Android Oreo

Когда этот смартфон был представлен в США , Honor пообещала, что те пользователи, которые приобретут Honor 7X, получат обновление до Android 8.0 Oreo. И китайский вендор уже обновляет рассматриваемый девайс до новой версии мобильной ОС. Поверх операционной системы располагается программная оболочка EMUI 8.0.

Необходимо отметить, что обновление предоставляется не сразу всем смартфонам. Поэтому, в зависимости от номера IMEI, пользователи получат новую версию ОС несколько раньше или позже. С обновлением рассматриваемый девайс начинает поддерживать целый ряд новых функций. Усовершенствования программного обеспечения Honor 7X также были рассмотрены.

Новый «плавающий» навигационный док. С новым, недавно добавленным ярлыком домашнего экрана «плавающий» навигационный док дает пользователям возможность осуществлять навигацию и управление своим устройством с любого места на экране.

Обновление коснулось также меню настроек и Phone Manager. Переработанное меню настроек стало более интуитивно понятным. Обновленный Phone Manager автоматически оптимизирует систему на основании шаблонов использования девайса, что позволяет обеспечивать постоянную работу смартфона с максимально возможной производительностью.

Еще одно приятное изменение коснулось также фотографий. Получившие обновление до Oreo пользователи смогут на своих Honor 7X восстанавливать случайно удаленные фотографии и видео. Галерее теперь свойственен новый пользовательский интерфейс с Корзиной, в которой 30 дней хранятся удаленные фотографии и видео.

Обновленным программным обеспечением рассматриваемого смартфона предусмотрена также простая интеграция с LinkedIn. Контакты и электронная почта в EMUI 8.0 дают теперь пользователям возможность синхронизировать подробности карьеры со своими контактами в LinkedIn, что обеспечивает ускорение и упрощение управления контактами в рамках платформы.

Появилась и возможность соединения с двумя Bluetooth-девайсами одновременно. Таким образом дополнительно расширяются те возможности, которыми пользователь может наслаждаться на своем мобильном девайсе.

После получения обновления до Oreo смартфоном Honor 7X будет обеспечиваться также разблокировка по распознаванию лиц. Программное обеспечение сканирует лицо пользователя девайса и осуществляет быструю разблокировку. Предусмотрено также предотвращение разблокировки в тех случаях, когда глаза закрыты. Таким образом, подробности уведомлений, появляющихся на экране блокировки, сможет видеть только пользователь смартфона, что повышает безопасность.

Необходимо в очередной раз напомнить, что рассматриваемое обновление предоставляется только в Соединенных Штатах. Пользователям рассматриваемого девайса на других рынках придется некоторое время подождать, пока им будет предоставлено обновление, обеспечивающее доступ к целому ряду преимуществ операционной системы Android 8.0 Oreo.

Обновление до Android Oreo доступно уже для трех смартфонов Honor

Ранее уже рассматривались перспективы получения обновлений до Oreo смартфонов Honor, являющимся суббрендом китайского вендора мобильных девайсов компании Huawei.

Ранее Honor начала программу предоставления бета-обновления для смартфона Honor V9, предлагаемого на рынке США под названием Honor 8 Pro.

Что же касается модели Honor 8, то существуют определенные сомнения в том, что ее программное обеспечение будет обновлено до Oreo. Согласно одному из сообщений, обновления не будет, и причина тому в «аппаратных и программных ограничениях». Когда ресурс Digital Trends задал Honor вопрос о перспективе обновления до Oreo смартфона Honor 8, то им был получен следующий ответ:

Чтобы пользователям Honor 8 были также обеспечены преимущества новейших обновлений «пользовательского опыта», новые функции EMUI 8.0 будут перенесены на Honor 8. Дополнительные детали об обновлении будут выпущены в течение одной недели. Пожалуйста, продолжайте [следить за темой], и мы благодарим вас за вашу поддержку и интерес к Honor.

Из этого ответа следует, что обновление до Android Oreo девайсу Honor 8 все же предстоит, хотя уверенности в этом и нет. Таким образом, обновление до Android Oreo на сегодняшний день предусмотрено для трех ранее представленных Honor девайсов — Honor 9, Honor 8 Pro, Honor 7X.

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