Ещё
Центробанк поможет FIFA в борьбе с мошенниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию

Центробанк поможет FIFA в борьбе с мошенниками 

Банки Сегодня 1 час назад
Центробанк поможет FIFA в борьбе с мошенникамиПосле того, как Центр мониторинга и реагирования получит запрос от FIFA, служба начнет процесс блокировки. Напомним, что в 2016 году Центробанк был наделен полномочиями по блокировке мошеннических сайтов в одностороннем порядке. Это означает, что регулятор может заблокировать любой подозрительный ресурс, без предварительного решения суда.
Начиная с января текущего года, ЦБ заблокировал 25 сайтов, которые продавали поддельные билеты на Чемпионат мира по футболу 2018. Блокировки были осуществлены в связи с обращениями обманутых пользователей. Пресс-служба ЦБ отмечает, что только FIFA является официальным дистрибьютором билетов на чемпионат мира. Поэтому приобретать билеты следует только на официальном сайте FIFA.
Все остальные сайты, предлагающие билеты на Чемпионат мира по футболу 2018 являются мошенниками.
Банки Сегодня: последние новости
Минобрнауки запустило чат-бота для подготовки к ЕГЭ Суд признал опасность мессенджера Telegram и постановил запретить его Правительство Китая заинтересовалось девальвацией юаня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США начали военную операцию в Сирии236
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию123
Военные корабли НАТО вошли в Черное море291
Грузия определилась с российской политикой41
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину120
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение