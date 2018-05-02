Центробанк поможет FIFA в борьбе с мошенниками

Центробанк поможет FIFA в борьбе с мошенникамиПосле того, как Центр мониторинга и реагирования получит запрос от FIFA, служба начнет процесс блокировки. Напомним, что в 2016 году Центробанк был наделен полномочиями по блокировке мошеннических сайтов в одностороннем порядке. Это означает, что регулятор может заблокировать любой подозрительный ресурс, без предварительного решения суда.

Начиная с января текущего года, ЦБ заблокировал 25 сайтов, которые продавали поддельные билеты на Чемпионат мира по футболу 2018. Блокировки были осуществлены в связи с обращениями обманутых пользователей. Пресс-служба ЦБ отмечает, что только FIFA является официальным дистрибьютором билетов на чемпионат мира. Поэтому приобретать билеты следует только на официальном сайте FIFA.

Все остальные сайты, предлагающие билеты на Чемпионат мира по футболу 2018 являются мошенниками.