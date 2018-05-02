Ещё
Instagram ввел фильтр, блокирующий хамские комментарии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Instagram ввел фильтр, блокирующий хамские комментарии 

Ридус 1 час назад
Социальная сеть Instagram теперь будет блокировать грубые комментарии, которые хулиганы оставляют под фотографиями, пишет британский таблоид The Sun.
Новая функция будет включена по умолчанию, поэтому чтобы ее отключить, пользователю придется перейти в свои настройки.
«Этот новый фильтр будет скрывать комментарии, содержащие оскорбления в адрес владельца аккаунта», — пояснил босс-менеджер соцсети Кевин Систром.
Он добавил, что это также будут скрыты подписи к фтото, в которых есть «угрозы благополучию или здоровью человека».
Фильтр начинает работать уже сегодня, пишет газета.
Instagram будет получать сообщения о «повторяющихся проблемах» и в случае необходимости сможет «принять меры» против последовательных хулиганов, отметил представитель соцсети.
Ридус: последние новости
Павел Дуров «перевел стрелки» на WhatsApp РОЦИТ и Роскомнадзор проверят жалобы пользователей В соцсетях надругались над акцией в поддержку Telegram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум94
Военные корабли НАТО вошли в Черное море116
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»99
Успенская призналась в убийстве25
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео117
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
04:25
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину
Экономика Статьи
00:52
Собчак взбесила роскошной жизнью напоказ
Шоу-бизнес
02:07
Грузия впервые показала американские «Джавелины»
Оружие Армия
00:24
В РФ прокомментировали планы Киева по Донбассу
Политика
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение