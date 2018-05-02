Instagram ввел фильтр, блокирующий хамские комментарии

Социальная сеть Instagram теперь будет блокировать грубые комментарии, которые хулиганы оставляют под фотографиями, пишет британский таблоид The Sun.

Новая функция будет включена по умолчанию, поэтому чтобы ее отключить, пользователю придется перейти в свои настройки.

«Этот новый фильтр будет скрывать комментарии, содержащие оскорбления в адрес владельца аккаунта», — пояснил босс-менеджер соцсети Кевин Систром.

Он добавил, что это также будут скрыты подписи к фтото, в которых есть «угрозы благополучию или здоровью человека».

Фильтр начинает работать уже сегодня, пишет газета.

Instagram будет получать сообщения о «повторяющихся проблемах» и в случае необходимости сможет «принять меры» против последовательных хулиганов, отметил представитель соцсети.