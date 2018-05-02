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Блокирующий хамские комментарии фильтр ввели в Instagram
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Блокирующий хамские комментарии фильтр ввели в Instagram 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Пользователей социальной сети Instagram больше не будут расстраивать грубые комментарии, передает телеканал «360».
Записи с «угрозами благополучию и здоровью человека» по умолчанию заблокирует новая функция.
Чтобы отключить функцию, нужно будет зайти в настройки профиля.
"Этот новый фильтр будет скрывать комментарии, содержащие оскорбления в адрес владельца аккаунта", — рассказал Кевин Систром, босс-менеджер соцсети.
По словам Систрома, новая опция, скрывающая негативные комментарии, начнет работать уже 2 мая. Если после ее появления, пользователи продолжат сталкиваться с нелестными записями, то Instagram примет меры против последовательных хулиганов.
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