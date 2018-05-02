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ЦБ будет инициировать блокировку мошеннических сайтов по продаже билетов на ЧМ-2018
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ЦБ будет инициировать блокировку мошеннических сайтов по продаже билетов на ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России будет инициировать блокировку мошеннических сайтов в доменах.ru,.su и.рф по продаже билетов на матчи Чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.
"Банк России и Международная федерация футбола (FIFA) договорились о взаимодействии, в ходе которого FIFA будет направлять в ФинЦЕРТ Банка России информацию о выявленных мошеннических сайтах по продаже билетов на чемпионат мира по футболу. ФинЦЕРТ будет инициировать их блокировку", — говорится в сообщении регулятора.
Банк России имеет полномочия по блокировке мошеннических сайтов с конца 2016 года, напомнили в ЦБ. В этом году регулятор уже инициировал прекращение работы 25 сайтов, которые под видом продажи билетов на чемпионат мира по футболу занимались похищением денег.
"Единственным интернет-ресурсом, который имеет право продавать билеты на чемпионат мира — 2018, является официальный сайт FIFA. Все остальные предложения по продаже являются мошенническими", — подчеркнули в ЦБ.
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