ЦБ будет инициировать блокировку мошеннических сайтов по продаже билетов на ЧМ-2018

МОСКВА , 2 мая. / ТАСС /. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России будет инициировать блокировку мошеннических сайтов в доменах.ru,.su и.рф по продаже билетов на матчи Чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

"Банк России и Международная федерация футбола (FIFA) договорились о взаимодействии, в ходе которого FIFA будет направлять в ФинЦЕРТ Банка России информацию о выявленных мошеннических сайтах по продаже билетов на чемпионат мира по футболу. ФинЦЕРТ будет инициировать их блокировку", — говорится в сообщении регулятора.

Банк России имеет полномочия по блокировке мошеннических сайтов с конца 2016 года, напомнили в ЦБ. В этом году регулятор уже инициировал прекращение работы 25 сайтов, которые под видом продажи билетов на чемпионат мира по футболу занимались похищением денег.

"Единственным интернет-ресурсом, который имеет право продавать билеты на чемпионат мира — 2018, является официальный сайт FIFA. Все остальные предложения по продаже являются мошенническими", — подчеркнули в ЦБ.