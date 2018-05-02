Стартовали продажи автономного VR-шлема Oculus Go

VR-шлемы принято разделять на две категории — стационарные и автономные. В случае со стационарными речь идет о профессиональных решениях, которые требуют подключения к PC. В этом случае погружение будет максимальным. Даже самый первый Oculus Rift заставлял многих падать на пол.

Существуют еще и автономные шлемы. Они между тем подразделяются на полностью автономные и требующие дополнительного оснащения, под этим понимается смартфон. Хорошим примером станут Google Cardboard и Samsung GearVR. В случае с полностью автономными VR-шлемами в качестве примера приведем Oculus Go.

Компания Oculus на конференции Facebook F8 заявила о старте продаж автономного VR-шлема Oculus Go. Стоимость девайса составила 199 долларов за версию с 32 ГБ флеш-памяти. Версия с 64 ГБ обойдется в 249 долларов. В магазине приложений Oculus уже сейчас можно найти более 1000 игр и приложений с поддержкой Oculus Go.

Ниже представлены видеоролики некоторых приложений с поддержкой Oculus Go:

Oculus Go работает на процессоре Snapdragon 821, оснащен LCD-дисплеем с разрешением 2560 x 1440 точек. В подобные шлемы, как правило, устанавливают OLED-дисплеи, которые превосходят LCD-панели благодаря скорости обновления картинки. Однако в Oculus Go установлена матрица с высокой частотой обновления кадров, поэтому у пользователей не возникнет проблем с погружением. Плюсом LCD является отсутствие PenTile-строения пикселей, за счет чего картинка не будет казаться рыхлой.

По материалам Oculus