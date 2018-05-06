Ещё
Марк Цукерберг представил автономные очки виртуальной реальности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Марк Цукерберг представил автономные очки виртуальной реальности 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Это первое устройство, которое не требует соединения с компьютером или смартфоном, хотя синхронизацию поддерживает. Автономные очки виртуальной реальности — не новость, но команда Facebook подняла планку и опустила ценовой порог. Купить устройство можно за 200 долларов, но в России оно пока не доступно.
Oculus Go имеет встроенные громкоговорители, так что наушники не требуются, порт micro-USB и память на 32 или 64 Гб. Дополнительно за 80$ можно будет приобрести индивидуальные линзы для людей с плохим зрением. Если вы носите очки, их можно не снимать, поскольку в Oculus Go предусмотрено свободное пространство для очков.
В каталоге устройства есть около 1000 приложений, а также сервисы для просмотра телевидения, фильмов, концертов и дополнения реальности — Oculus TV, Oculus Rooms, and Oculus Venues.
С помощью очком можно играть в игры, общаться с друзьями, просматривать фотографии и т.д. В комплекте с устройством идет пульт управления.
Первые пользователи говорят о том, что устройство удобно для длительного пользования, не натирает и не мешает. Особенно много восторгов вызвала возможность виртуально присутствовать на «живых» мероприятиях — концертах, спортивных играх и т.д. Цукерберг заявил, что Facebook собирается поднять технологии виртуальной реальности на новый уровень.
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
Ученые создадут генетически модифицированные кораллы Instagram украл очередную идею у Snapchat Начинает работу новый терминал и подземный переход в Шереметьево
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»99
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»211
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1182
Турция «пригрозила» США из-за С-40075
Россиян заставят страховать жилье58
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
00:39
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение