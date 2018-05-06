Марк Цукерберг представил автономные очки виртуальной реальности 

Это первое устройство, которое не требует соединения с компьютером или смартфоном, хотя синхронизацию поддерживает. Автономные очки виртуальной реальности — не новость, но команда Facebook подняла планку и опустила ценовой порог. Купить устройство можно за 200 долларов, но в России оно пока не доступно.
Oculus Go имеет встроенные громкоговорители, так что наушники не требуются, порт micro-USB и память на 32 или 64 Гб. Дополнительно за 80$ можно будет приобрести индивидуальные линзы для людей с плохим зрением. Если вы носите очки, их можно не снимать, поскольку в Oculus Go предусмотрено свободное пространство для очков.
В каталоге устройства есть около 1000 приложений, а также сервисы для просмотра телевидения, фильмов, концертов и дополнения реальности — Oculus TV, Oculus Rooms, and Oculus Venues.
С помощью очком можно играть в игры, общаться с друзьями, просматривать фотографии и т.д. В комплекте с устройством идет пульт управления.
Первые пользователи говорят о том, что устройство удобно для длительного пользования, не натирает и не мешает. Особенно много восторгов вызвала возможность виртуально присутствовать на «живых» мероприятиях — концертах, спортивных играх и т.д. Цукерберг заявил, что Facebook собирается поднять технологии виртуальной реальности на новый уровень.