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Следить за курсом криптовалют с iPhone стало еще проще
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Следить за курсом криптовалют с iPhone стало еще проще 

Apple Insider 55 минут назад
Фото: Apple Insider
Портал CoinMarketCap, позволяющий следить за курсом и капитализацией каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют, обзавелся собственным приложением для iOS. Клиент распространяется посредством App Store совершенно бесплатно и уже доступен для загрузки всем, кому интересна тематика цифровой наличности.
По сути, мобильный клиент дублирует большую часть функций веб-сайта с той лишь разницей, что в приложении присутствует лишь один рекламный блок. Клиент CoinMarketCap позволяет пользователям сортировать токены по рейтингу, названиям, изменениям цены за последние 24 часа и отслеживать только избранные криптовалюты.
Беглый анализ приложения, впрочем, показал, что оно все-таки менее функционально, чем его веб-версия. Приложение CoinMarketCap не позволяет перейти на страницу криптовалюты, оценить ее колебания, а также популярность среди торговых площадок и, перейдя по надежной ссылке на сайт биржи, приобрести интересующий вас токен.
Несмотря на то что приложений, подобных этому, уже более чем достаточно, большинство из них используют для получения актуальной информации о курсе и капитализации API CoinMarketCap. Создатели сервиса, впрочем, ничуть не переживают о популярности своего детища, заявляя, что люди, знакомые с брендом, все равно выберут его.
Всех, кому интересна тематика криптовалют и блокчейна, приглашаем на страницы дружественного ресурса 2bitcoins.ru. Обсудить эту и другие новости Apple можно в нашем Telegram-чате.
Название: CoinMarketCap Издатель/разработчик: CoinMarketCap Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Нет Совместимость: Универсальное Ссылка: Установить
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