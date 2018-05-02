CoinMarketCap.com выпустил приложение для iOS в честь пятилетия компании

Один из самых популярных криптовалютных прайс-трекеров CoinMarketCap.com выложил в App Store приложение для iOS в честь пятилетия со дня основания компании.

Согласно данным портала Alexa, CoinMarketCap занимает 175 место в рейтинге самых посещаемых сайтов в мире. Только за 2018 год к сегодняшней дате его посетили более 60 млн уникальных пользователей.

Рассказывая о своей пятилетней истории, представители CoinMarketCap говорят: «Мы запустили наш сервис в 2013 году, и тогда мы работали лишь с семью криптобиржами, а капитализация рынка составляла всего $1,6 мдрд. По состоянию на 1 мая 2018 года наш сайт следит за ценами криптовалют на более чем 1600 площадках, а стоимость рынка возросла до $400 млрд».

Новое приложение для iOS, запущенное компанией, позволяет пользователям сортировать данные о коинах по уровню их рыночной капитализации, названию, изменению цены за 24 часа и другим важным параметрам.

Кроме того, основной сайт CoinMarketCap во вторник, 11 мая, представит ребрендинг для своего логотипа и интерфейса.