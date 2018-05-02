На прием к врачу можно записаться через мобильное приложение

Как сообщает ugra-news, жители Югры смогут помочь в развитии услуги и протестировать новую опцию. Для того необходимо быть зарегистрированным пользователем Единого портала государственных услуг gosuslugi.ru, которое доступно в интернет-магазинах Googleplay или AppStore.

Доступ к приложению абсолютно бесплатный. Как сообщают разработчики, тестирование новой опции продлиться до 1 июня 2018 года.

Обратная связь от пользователей во многом поможет сделать приложение доступнее и комфортнее для югорчан. Именно с этой целью расширяется перечь услуг в мобильном приложении «Госуслуги ХМАО».