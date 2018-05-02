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Создателей читов для Overwatch оштрафовали и приговорили к условному сроку
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Создателей читов для Overwatch оштрафовали и приговорили к условному сроку 

CyberSport.ru 1 час назад
В январе полиция Южной Кореи арестовала 13 хакеров за взломы аккаунтов Overwatch и разработку запрещенных программ. 2 апреля двум из них вынесли приговор — первый получил два года условного срока, а второго оштрафовали на $10 тыс.
В июне 2017 года в Южной Корее был принят Закон об игровой индустрии и Закон о защите информационных и коммуникационных технологий. С их помощью правительство борется с разработчиками читов, а также с создателями частных игровых серверов. Максимальное наказание, которое предусмотрено за нарушение этих законов — штраф до $50 тыс. и до пяти лет тюремного заключения.
С января по декабрь 2017 года компания Blizzard и Департамент кибербезопасности национальной полиции Сеула проводили совместное расследование. Его целью было выявление нарушителей, которые занимаются взломом аккаунтов и накруткой статистики через подставные матчи.
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