Создателей читов для Overwatch оштрафовали и приговорили к условному сроку

В январе полиция Южной Кореи арестовала 13 хакеров за взломы аккаунтов Overwatch и разработку запрещенных программ. 2 апреля двум из них вынесли приговор — первый получил два года условного срока, а второго оштрафовали на $10 тыс.

В июне 2017 года в Южной Корее был принят Закон об игровой индустрии и Закон о защите информационных и коммуникационных технологий. С их помощью правительство борется с разработчиками читов, а также с создателями частных игровых серверов. Максимальное наказание, которое предусмотрено за нарушение этих законов — штраф до $50 тыс. и до пяти лет тюремного заключения.