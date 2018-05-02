Диктуем текст: лучшие бесплатные программы для преобразования речи

Представляем четыре способа преобразовать речь в текст, используя бесплатные программы и приложения.

Преобразование речи в текст непосредственно в Word

С помощью Microsoft Dictate вы можете диктовать и даже переводить текст прямо в Word. Скачайте и установите бесплатную программу Microsoft Dictate.

Затем откройте Word — в нем появится вкладка Dictation. Кликнув на нее, вы увидите значок микрофона с командой Start.

Рядом находится выбор языка. Выберите русский язык и начните запись. Старайтесь произносить слова максимально четко, и они появятся прямо в документе. Превращаем речь в текст с помощью Speak a Message

Бесплатная программа Speak A Message записывает произнесенный текст, а затем расшифровывает его. Основные языки программы — английский, немецкий, испанский и французский, но есть и мультиязычная версия. Установите программу и нажмите кнопку «Запись». Произнесите весь текст, а затем кликните «Стоп».

Под кнопкой записи рядом с записанными файлами вы найдете функцию «Транскрипция» — «Речь в текст».

Скопируйте готовый текст и вставьте его в нужный текстовый редактор. Но не забудьте проверить то, что записала программа — иногда она допускает ошибки. Преобразуем речь в текст без специальных программ

В операционной системе Windows 8 и 10 вам не требуется дополнительное программное обеспечение для преобразования голоса в текст. Нажмите на клавишу Windows и введите «Распознавание речи». Затем откройте совпадающий с запросом результат и следуйте указаниям программы.

После завершения настройки запустите приложения и диктуйте текст прямо в документе Word. Для этого просто нажмите на кнопку микрофона и начните говорить. Преобразование речи в текст через приложение

Если вы хотите диктовать тексты и получать их в напечатанном виде прямо на ходу, используйте специальные приложения. Android и iOS уже интегрировали в свои системы функцию распознавания речи. Когда вы открываете приложение для создания заметок и начинаете набирать текст, используйте значок микрофона, чтобы запустить распознавание голоса.

Есть и другие приложения для аналогичной цели, например Dragon Dictation, доступное для Android и iOS. Читайте также: Как в Outlook организовать быструю вставку текстовых фрагментов с помощью шаблонов

Как преобразовать голосовое сообщение в текст в WhatsApp? Фото: компания-разработчик