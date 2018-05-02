Открытая экскурсия по интерактивному шоу-руму проекта NeuroHub

Нейроцентр приглашает на бесплатную экскурсию по интерактивному шоу-руму проекта NeuroHub. Участники познакомятся с нейроинтерфейсами, побывают в виртуальном мире и узнают больше о работе мозга. Среди экспонатов шоу-рума представлены устройства, способные определять эмоции человека по мимике или позволять увеличить моторные навыки через электростимуляцию мозга.

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