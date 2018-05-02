Пресс-секретарь Медведева посоветовала поставить VPN для Telegram 

Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Медведева, посоветовала депутату ГД поставить VPN.
Об этом пишет «Медиазона». По данным издания, депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко опубликовала у себя на странице в Facebook сообщение, в котором просила не писать ей в Telegram, так как она не получает сообщения из мессенджера.
Издание отмечает, что в комментариях к записи Наталья Тимакова посоветовала Костенко установить VPN.
«Поставь VPN! Это просто. Да и работает он почти все время», — сказано в сообщении Тимаковой.
Подчеркивается, что сначала пост был виден всем пользователям Сети, однако позже Костенко сделала его доступным только для друзей.