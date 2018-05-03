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Почти половина россиян оказались готовы пожертвовать свою переписку ФСБ
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Почти половина россиян оказались готовы пожертвовать свою переписку ФСБ 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Около 48 процентов россиян заявили, что поддерживают закон о передаче доступа к личной переписке по запросу ФСБ. Об этом сообщают аналитики «Левада-Центр» в новом исследовании.
Согласно опросу, 39 процентов респондентов ничего не знали о блокировке Telegram на территории России. Примерно столько же людей (42 процента) не подозревали, что интернет-сервисы обязаны передавать доступ к личной переписке по запросу правоохранительных органов. При этом 17 процентов опрошенных заявили, что полностью поддерживают данный законопроект, а еще 31 процент ответили «Скорее поддерживаю».
Также в исследовании говорится, что самым популярным мессенджером среди пользователей является WhatsApp: им пользуется 36 процентов респондентов. Второе место занял Viber (29 процентов), а третье — приложение «ВКонтакте» (26 процентов). Telegram же занял пятую строчку, набрав восемь процентов.
Исследование проводилось с 20 по 24 апреля 2018 года. В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, проживающие в 136 населенных пунктах.
Ранее сотрудники ВЦИОМ выяснили, что около 64 процентов россиян нет дела до противостояния Роскомнадзора и Павла Дурова по поводу блокировки мессенджера Telegram.
В России Telegram пытаются заблокировать по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.
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