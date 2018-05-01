Наталья Тимакова посоветовала депутату Госдумы поставить VPN для работы Telegram

Депутат попросила пользователей не писать ей в Telegram, так как она по техническим причинам сообщения ей не приходят.

«Поставь VPN! Это просто. Да и работает он почти все время», — написала Тимакова под постом Костенко.