Наталья Тимакова посоветовала депутату Госдумы поставить VPN для работы Telegram 

Депутат попросила пользователей не писать ей в Telegram, так как она по техническим причинам сообщения ей не приходят.
«Поставь VPN! Это просто. Да и работает он почти все время», — написала Тимакова под постом Костенко.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который продолжает пользоваться мессенджером, заявлял в интервью телеканалу «Россия-24», что считает недопустимым блокировку Telegram.
Роскомнадзор по решению суда с 16 апреля пытается заблокировать этот мессенджер. В результате веерным блокировками подверглись десятки миллионов ip-адресов. Telegram остаётся доступен пользователям в России.