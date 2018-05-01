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Наталья Тимакова посоветовала депутату Госдумы поставить VPN для работы Telegram
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Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию

Наталья Тимакова посоветовала депутату Госдумы поставить VPN для работы Telegram 

Говорит Москва 15 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Депутат попросила пользователей не писать ей в Telegram, так как она по техническим причинам сообщения ей не приходят.
«Поставь VPN! Это просто. Да и работает он почти все время», — написала Тимакова под постом Костенко.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который продолжает пользоваться мессенджером, заявлял в интервью телеканалу «Россия-24», что считает недопустимым блокировку Telegram.
Роскомнадзор по решению суда с 16 апреля пытается заблокировать этот мессенджер. В результате веерным блокировками подверглись десятки миллионов ip-адресов. Telegram остаётся доступен пользователям в России.
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