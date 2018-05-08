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Пассажиры метро Москвы смогут заказывать такси через приложение подземки
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Пассажиры метро Москвы смогут заказывать такси через приложение подземки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специальный модуль для вызова такси может появиться к началу лета в мобильном приложении «Метро Москвы», сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
ГУП «Московский метрополитен» разместил на портале госзакупок техзадание на разработку специального модуля «Такси» для мобильного приложения «Метро Москвы» на двух операционных системах: iOS, Android.
При этом пользователь должен иметь возможность заказать такси через приложение с использованием онлайн-диспетчерской, отслеживать на карте маршрут следования такси, заказанного через мобильное приложение. Также приложение должно включать оплату такси, выбор тарифа поездки, выбор времени подачи такси, указание места подачи такси, указание маршрута следования и точек остановки по маршруту, выбор способа оплаты такси, заказанного через приложение.
Предусматривается перевод модуля на другие языки: французский, испанский, китайский, немецкий, португальский, английский, а также оценка поездки по пятизвездочной системе.
Срок исполнения — 15 календарных дней со дня заключения контракта, исполнителя, с которым будет заключен контракт, уже выбрали.
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