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Facebook запустил сервис для знакомств онлайн
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Facebook запустил сервис для знакомств онлайн 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: TechFusion.ru
Facebook запускает сервис знакомств, передает сетевое издание m24.ru.
Новая функция позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для романтического свидания, рассказал глава корпорации Марк Цукерберг.
"Эта функция поможет построить настоящие, долгосрочные отношения, а не просто интрижку", — цитирует основателя соцсети телеканал CNBC.
Отмечается, что сервис предложит кандидатов не из числа их друзей. Чтобы получить доступ к сервису, нужно будет заполнить специальную анкету, недоступную знакомым.
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