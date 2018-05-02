Facebook запустил сервис для знакомств онлайн

Новая функция позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для романтического свидания, рассказал глава корпорации Марк Цукерберг

"Эта функция поможет построить настоящие, долгосрочные отношения, а не просто интрижку", — цитирует основателя соцсети телеканал CNBC.

Отмечается, что сервис предложит кандидатов не из числа их друзей. Чтобы получить доступ к сервису, нужно будет заполнить специальную анкету, недоступную знакомым.