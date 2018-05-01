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Новые очки виртуальной реальности от Facebook Oculus Go поступили в продажу
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Новые очки виртуальной реальности от Facebook Oculus Go поступили в продажу 

ТАСС 32 минуты назад
ТАСС, 1 мая. Очки виртуальной реальности Oculus Go от компании Facebook поступили в продажу 1 мая. Об этом глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил во вторник на конференции F8 в Сан-Хосе (Калифорния), трансляцию которой вел телеканал ABC 7.
"Oculus Go доступны для доставки с сегодняшнего дня. Минимальная цена составит $199", — сказал Цукерберг. «Это первые по-настоящему доступные очки виртуальной реальности, не требующие подключения других устройств», — отметил он.
Oculus Go позволяют использовать виртуальную реальность «без ПК или проводов», сообщается на сайте компании.
Глава Facebook также объявил, что компания собирается в долгосрочной перспективе «поднять технологии виртуальной и дополненной реальности на совершенно новый уровень», к примеру, создавать ощущение присутствия в комнате, воссозданной по фотографиям.
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