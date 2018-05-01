В Huawei решили выпустить свою собственную ОС

Компания Huawei начала разработку аналога Android. Вариант создать свою собственную ОС рассматривается как запасной на случай, если власти США запретят приобретать процессоры и прочие комплектующие у американских фирм, а также лишат лицензии на платформу Google

Как стало известно, в отношении Huawei было заведено дело министерством юстиции США с целью выяснить, не нарушила ли компания условия санкционного режима. В результате, Huawei может стать второй китайской фирмой, которая не сможет сотрудничать с американскими партнерами. Ранее закупать процессоры Qualcomm и звуковые системы Dolby было запрещено компании ZTE, которая также потеряла лицензию на установку ОС Android в США.

О том, чтобы создать свою платформу, Huawei задумалась еще в 2012 году — в самой компании отмечали, что такой вариант рассматривается «из стратегических соображений». Собственно, аналог Android пока не увидел свет и для нее создано не много приложений, но новое расследование в США заставило Huawei вновь вернуться к этому решению.

Официально в Huawei отрицают эти планы, добавляя, что в ближайшем будущем компания не собирается заниматься выпуском своей платформы. По словам ее представителей, весь акцент сейчас сделан на продукты под управлением ОС Android, а сама Huawei соблюдает все правовые нормы.