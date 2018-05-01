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Facebook запустил сервис для знакомств онлайн
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Facebook запустил сервис для знакомств онлайн 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Facebook запускает сервис знакомств. Новая функция позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для романтического свидания, рассказал глава корпорации Марк Цукерберг.
"Эта функция поможет построить настоящие, долгосрочные отношения, а не просто интрижку", — цитирует основателя соцсети телеканал CNBC.
Отмечается, что сервис предложит кандидатов не из числа их друзей. Чтобы получить доступ к сервису, нужно будет заполнить специальную анкету, недоступную знакомым.
Ранее руководство социальной сети Facebook впервые раскрыло внутренние правила, касающиеся удаления постов или блокировке пользователей. Среди возможных причин изъятия поста могут быть правдоподобные угрозы или непристойные снимки.
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