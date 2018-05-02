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Facebook запускает сервис знакомств
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Facebook запустит собственный сервис знакомств 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Анкету пользователя, который желает познакомиться, увидят только незнакомые люди, подобранные по совпадению интересов.
Социальная сеть Facebook намерена запустить собственный сервис для знакомств и поиска спутника жизни, он будет встроен в стандартный мессенджер приложения. Об этом сообщает The Verge.
По данным издания, создатель соцсети Марк Цукерберг рассчитывает, что новый сервис поможет пользователям создавать длительные устойчивые отношения, а не довольствоваться быстрыми связями. Судя по всему, это будет отличать новый продукт от уже популярного на рынке подобных приложения Tinder.
Приложение для знакомств внутри Facebook будет учитывать приватность пользователя, его анкету увидят только незнакомые люди, подобранные по совпадению интересов. Для включения функции необходимо будет поставить статус «в поиске» в личных данных.
Примечательно, что более месяца назад социальная сеть «ВКонтакте» пополнила каталог своих приложений сервисом «Знакомства». Интерфейс и принцип работы данного приложения во многом схожи с популярными сервисами знакомств Badoo и Tinder.
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