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Пользователи соцсетей делятся снимками подтопленного в результате ливня Нижнего Новгорода
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Пользователи соцсетей делятся снимками подтопленного в результате ливня Нижнего Новгорода 

RT на русском 12 минут назад
Фото: RT на русском
В интернете появились снимки последствий сильнейшего ливня в Нижнем Новгороде. Как отмечает МЧС России, грозы возможны в регионе и в среду, 2 мая.
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